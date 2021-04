Doe mee met de Easter Cup van Sporza, je laatste kans voor de eCup-finale

De Easter Cup is het vierde en laatste toernooi van de eCup dat Sporza voor zijn rekening neemt. Dit is dus je laatste kans om je via ons te kunnen kwalificeren voor de finale.

De paashaas geeft iedereen graag een kans om te winnen. Daarom zijn onze toernooien uitsluitend voor de liefhebbers, professionele esporters mogen niet deelnemen.

We spelen op 7, 10, 11 en 14 april.

Grijp je kans via https://e.sporza.be/nl/tournaments