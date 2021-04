De Rode Duivels lopen één puntje uit op Frankrijk in FIFA-ranking

De Rode Duivels behouden op de woensdag gepubliceerde FIFA-ranking de leidersplaats. Na de 7 op 9 in de WK-kwalificaties is de voorsprong op eerste achtervolger Frankrijk zelfs lichtjes gestegen van 25 naar 26 punten. Ook de regerende wereldkampioen liet in zijn eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden twee zeges en een draw noteren.