Coronavirus gooit roet in het eten van olympische fakkeltocht: geen passage in Osaka

Het nieuws dat de olympische fakkeltocht de hele prefectuur van Osaka links laat liggen, komt er één dag nadat werd aangekondigd dat de tocht de stad zelf niet mocht aandoen.



Maandag kondigde de Japanse overheid een gedeeltelijke noodtoestand af voor Osaka en nog twee andere prefecturen. De vorige noodtoestand, die begin dit jaar werd afgekondigd, was nog maar sinds begin maart opgeheven.

De fakkeltocht van de olympische vlam door Japan werd eind maart gestart in Fukushima. Dat gebeurde omwille van de coronapandemie zonder publiek.

De vlam werd aangestoken in het sportcomplex J-Village, dat als basis fungeerde voor de reddingsoperaties na de nucleaire ramp van 11 maart 2011, na een aardbeving en tsunami. Het was de bedoeling dat de vlam via alle 47 regio's van Japan op 23 juli in Tokio aankomt.