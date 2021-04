Cavendish: "We gingen voor Sam, maar had sneller moeten reageren"

"Ik had dit nieuwe parcours (met start in Terneuzen) nog nooit gereden. Leuk, hé, met al die wind in het begin?", straalt Mark Cavendish na het podium.

"We waren in overtal in de finale, maar het pakte verkeerd uit. Het was altijd de bedoeling om voor Sam (Bennett) te rijden. Logisch, hij is de snelste man ter wereld momenteel."

"Mijn rol was om een soort stuifzuiger te zijn in zijn wiel. Toen Philipsen voorbijkwam, ben ik opzij gegaan om Sam doorgang te geven. Maar achteraf gezien had ik sneller moeten reageren door mee te gaan met Philipsen en zelf te sprinten. Ik had beter moeten inspelen op de situatie."

"Ik vind het in ieder geval tof om weer eens écht te kunnen koersen in Vlaanderen. Gewoon koersen. Het verschil met een halfjaar geleden is dat dit team wel gelooft dat ik het podium kan halen."

Alleen die zege ontbreekt nog. Die kan hij misschien behalen in de Ronde van Turkije, die zondag van start gaat. "Ik voel me goed en ik voel me zó gelukkig in de ploeg. Enkel die zege mis ik nog. Patrick (Lefevere) zal niet rusten tot ik die heb. Vooral voor hem moet ik het doen."