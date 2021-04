Bilbao mikt op 13.000 EK-toeschouwers, "onhaalbaar" volgens Spaanse bond

De Spaanse voetbalbond is van oordeel dat de doelstelling om 13.000 toeschouwers in het stadion San Mames in Bilbao te ontvangen tijdens het EK, onhaalbaar is. De coronabeperkingen in de regio zijn te strikt. Bilbao zou 4 matchen ontvangen en de UEFA wil in elk stadion toeschouwers hebben.