Mathieu van der Poel heeft na zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen zijn koersfiets even aan de kant gezet, maar als de koers voorbij zijn deur komt, kan hij natuurlijk moeilijk in de zetel blijven zitten. Hij ging tijdens de Scheldeprijs zijn ploegmaats bij Alpecin-Fenix aanmoedigen. En met succes want Jasper Philipsen kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.