Viert Ajax landstitel voor publiek? Nederland lanceert testproject met fans

Bij de topper tussen Ajax en AZ zijn 7.500 supporters welkom in de Johan Curijff ArenA. De koploper kan zich dan misschien zelfs tot kampioen kronen. Bij Feyenoord - Vitesse zijn die dag 6.500 fans welkom in De Kuip. Ook in de andere stadions zwaaien de poorten open voor publiek.

"We onderhouden intensief contact met het kabinet over de terugkeer van het publiek in de stadions en alle kansen en mogelijkheden die dit proces kunnen versnellen", zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de Nederlandse voetbalbond (KNVB).

"Dit is een hele mooie, nieuwe stap: voor het eerst hebben we tijdens een speelronde bij alle wedstrijden toeschouwers op de tribune. Het nieuwe wettelijk kader voor sneltesten zou in mei actief moeten zijn."

"Met nog een aantal spannende speelrondes te gaan, is het realistisch dat dit seizoen eindigt zoals we het is begonnen: met supporters in de stadions die de spelers aanmoedigen."

De voetbalfans die naar binnen mogen, moeten binnen 24 uur voor de wedstrijd een coronatest ondergaan in een teststraat. Wie een negatieve uitslag heeft, kan die aan de stadionpoort laten zien en mag naar binnen. De toeschouwers moeten op de tribunes wel anderhalvemeteren.