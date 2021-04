VIDEO: Heel wat heethoofden op speeldag 32, maar Lamkel Zé was op bezinning

Het potje van Lamkel Zé kookt (net) niét over

Een nieuwe week, een nieuwe Lamkel Zé, zo blijkt. Het Kameroense woelwater incasseerde in de partij tegen Anderlecht een stevige tackle van Adrien Trebel. Lamkel Zé stampte met zijn voet op het gras, keek kwaad naar de Anderlecht-speler, maar besloot vervolgens toch om zich in te houden.

Deze potjes kookten wél over

En ook Beerschot-speler Bourdin had zich even van sport vergist. Hij haalde Vanhoutte krachtig neer met een ippon.

Ook tijdens Cercle Brugge-Beerschot werd Velkovski van het veld gestuurd. Na een smerige tackle trok de scheidsrechter de gele kaart, maar na het herbekijken van de beelden toverde hij die om in een rood exemplaar.

Tijdens een vrije trap voor Waasland-Beveren moest Gueye (KVO) Beveren-spits Frey dekken. Dat nam hij net iets te serieus, want Gueye greep Frey bij de keel en duwde hem tegen de grond. De VAR greep in: rood.

De wurggreep van Gueye

De harde tackle van Velkovski

De ippon van Bourdin

Vanaken scoort penalty die hij "zelf niet gefloten zou hebben"

Iets minder stevig ging het er aan toe bij de strafschopfout op Sobol. De Club Brugge-speler kreeg een licht duwtje van Derijck, Vakaken zette de elfmeter koelbloedig om. Achteraf wist ook Vanaken dat het een gulle beslissing was van de scheidsrechter. "Ik had hem zelf niet gefloten", klinkt het.

Vanaken geeft toe dat het geen strafschop was: "Ik snap frustratie Kortrijk"

Laurens De Bock solliciteert naar Goal van de Week

Het hoeft niet altijd negatief te zijn, er werden ook mooie goals gescoord op speeldag 32. De mooiste was mischien wel die van Laurens De Bock, die met een knappe volley Eupen-doelman Defourny te grazen nam en op die manier de driepunter veiligstelde voor Zulte Waregem.

Vandevoordt van schlemiel tot held (+ vuilnisman Henry)

KRC Genk-doelman Vandevoordt leek even de schlemiel te worden in de partij tegen OH Leuven na een misser van formaat op een vrije trap van Mercier. Maar Vandevoordt herpakte zich en pakte vervolgens uit met een sublieme reflex op een knal van dichtbij van Henry (die ook het vuilnis buitenzette aan Den Dreef).