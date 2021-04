UEFA schorst Kudela een speeldag in afwachting van beslissing in racismezaak

De UEFA acht het bewezen dat Ondrej Kudela van Slavia Pragg Glen Kamara uitgescholden heeft. Als blijkt dat hij ook de menselijke waardigheid van Kamara beledigd heeft op grond van zijn huidskleur, dan hangt hem een schorsing tot tien matchen boven het hoofd.

Het onderzoek van de UEFA werd opgestart na een incident tussen Rangers en Slavia Praag in de vorige ronde van de Europa League. Televisiebeelden toonden aan dat Kudela, die zijn mond met de hand bedekte, zich over Kamara boog en een opmerking maakte die de Rangers-middenvelder furieus deed uitbarsten. Kamara riep de UEFA vervolgens op om actie te ondernemen.

"Het is hoog tijd voor een nultolerantie." Slavia verdedigt zijn speler. "Kudela geeft toe dat hij Kamara beledigde, maar van racisme is geen sprake."

Het Tsjechische team kijkt deze week Arsenal in de ogen in de kwartfinales van de Europa League en zou dat ongeacht de schorsing sowieso zonder Kudela moeten doen. De centrale verdediger is nog niet hersteld van een slag op de neus die hij opliep in de WK-kwalificatiewedstrijd van Tsjechië tegen Wales, in de groep van de Rode Duivels.