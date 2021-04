Referee Department: "Strafschop Club in Kortrijk was onterecht"

Een kwartier voor tijd ging de Oekraïner gretig naar de grond na een lichte duw van Derijck in de zestien. Vanaken zette de elfmeter om, waardoor Club met de drie punten ging lopen in het Guldensporenstadion. Het Referee Department bevestigt nu dat de penalty onterecht was. "Voor dit lichte contact verwachten wij geen strafschop", geeft Frank De Bleeckere toe. "Men verwacht ook geen VAR-interventie omdat een contact met het bovenlichaam subjectief te beoordelen is. Dergelijke beslissingen kunnen dus niet als een clear en obvious error gezien worden. Conclusie: het was geen strafschop en er mocht geen VAR-interventie zijn."