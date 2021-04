Peter Vandenbempt: "Steven Defour was van het allerbeste op onze voetbalvelden"

"Het is een fysieke lijdensweg geweest"

Defour is nog altijd maar 32 jaar, maar toch houdt de Mechelaar in hart en nieren het na dit seizoen voor bekeken als profvoetballer. "Dat is geen verrassing", zegt Peter Vandenbempt. "Hij heeft het al een paar keer aangegeven."

"De voorbije jaren, bij Antwerp, bij KV Mechelen en ook al bij Burnley, is het toch een fysieke lijdensweg geweest. Een soort calvarietocht van telkens weer beginnen en telkens weer afgeremd worden."

"Ik herinner mij nog een wedstrijd op het veld van Club Brugge dit seizoen waar hij echt goed was, maar toch ook weer vroegtijdig naar de kant moest. Op een bepaald moment kan je het mentaal niet meer opbrengen en haak je af. Dat Defour op het einde van zijn carrière was, was al even duidelijk."

Zijn passages bij Antwerp en KV Mechelen kunnen we geen succes noemen. "Neen, dat klopt. Dat heeft alleen maar te maken met blessures. Toen Defour echt nog fit was, dan zag je dat hij echt nog kwaliteiten had."

"Defour was van het allerbeste dat op onze velden heeft rondgelopen, maar goed, als je niet fit bent - zeker voor iemand met zo'n energieke speelstijl als hij - dan lukt het niet meer. De allerbeste Defour was die van Standard en dat is toch ook al meer dan tien jaar geleden."

"In zijn periodes bij Porto, Anderlecht en Burnley had hij nog wel goede periodes, maar te weinig en te kort in de tijd om echt zijn stempel te drukken op die ploegen. Voor mij blijft Defour altijd verbonden met Standard en de titels die hij daar heeft behaald."