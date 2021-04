Onze weerman voorspelt sneeuw, hagel én waaiers in de Scheldeprijs

Parijs-Roubaix gaat komende zondag niet door, maar de Scheldeprijs buigt niet. En dat kan morgen wel eens een heldhaftige editie worden.

De wielerwedstrijd begint weer in hartje Zeeland, waar de wind altijd van de partij is. Frank Deboosere voorspelt er morgenmiddag: "Windkracht 5 - of misschien wel 6 - vanuit het noordwesten." Een flinke duw in de rug richting Antwerpen dus en een grote kans op waaiers.

De aprilse grillen doen er nog een schepje bovenop. "Vooral in de eerste uren van de koers is er kans op hagel en smeltende sneeuw", weet onze weerman. "Daarna wordt de kans op buien kleiner."

En dat allemaal bij maximumtemperaturen van 7 graden.

Smullen geblazen als u thuis voor uw scherm zit. Wij zijn er live bij vanaf de start om 12.30u in Terneuzen. Om 15u begint de rechtstreekse uitzending op Eén.