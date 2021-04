Lefevere: "Eerst sponsors, dan renners? Met Remco heb ik niets te verliezen"

"Je ziet dat wielerploegen zich wapenen voor de toekomst en tegen de concurrentie. Ik wil niet per se meedoen aan die trend, maar Remco is nog maar 21 jaar. Bij een 30-jarige renner zou een contract van 5 jaar wel heel lang zijn."

"2026 is uiteindelijk niet zo heel lang", zegt Patrick Lefevere, de manager van Deceuninck-Quick Step, al lachend. "Het is een nieuwe trend. Pogacar, even oud als Remco, heeft ook voor 5 jaar bijgetekend."

Remco is een trouwe soldaat, die rotsvast gelooft in The Wolfpack. Dat heeft me aan het denken gezet.

Evenepoel kon schermen met heel wat interesse van andere ploegen. "Maar Remco heeft die voorstellen altijd naast zich neergelegd", zegt Lefevere. "Ook nu wou hij ons team absoluut niet verlaten."

"Remco is een trouwe soldaat, die rotsvast gelooft in The Wolfpack. Hij voelt zich goed in onze familie en dat willen we zo houden. Dat heeft me aan het denken gezet."

"Normaal teken ik altijd eerst de sponsors en dan pas de renners, maar met Remco hebben we niets te verliezen. Bij hem kiezen we voor de lange termijn. Ik heb het eens anders gedaan, een trendbreuk."

De contractverlenging van Evenepoel betekent volgens Lefevere niet dat er witte rook is in de onderhandelingen met zijn sponsors. Ook een contractverlenging van Kasper Asgreen, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, is nog niet rond.