Gids voor de Scheldeprijs: parcours, deelnemers en livestream

Zo ging het vorig jaar

Vorig jaar kon de Scheldeprijs als een van de weinige niet-WorldTour-koersen toch overeind blijven. Het parcours werd wel aangepast, want in plaats van in Zeeland te vertrekken, werden enkel rondjes gedraaid rond Schoten.

Twee opmerkelijke momenten bepaalden de finale: drievoudig ex-winnaar Mark Cavendish stond toch aan de start en ging mee in de vroege vlucht, nadat hij in Gent-Wevelgem nog tranen met tuiten had gehuild over zijn "mogelijke afscheid".

Het andere opmerkelijke moment was de zwieper van Pascal Ackermann die August Jensen ten val bracht in de sprint. Ackermann zou tweede worden achter de ongenaakbare Ewan, maar werd later gedeklasseerd.