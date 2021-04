Duitse bondscoach Joachim Löw stapt niet vroeger op

De nederlaag in de WK-voorronde tegen Noord-Macedonië (1-2) zindert nog na in Duitsland, maar heeft geen gevolgen voor Joachim Löw. "De teleurstellende partij verandert niets aan ons tijdsschema", geeft DFB-voorzitter Fritz Keller aan in Bild.

"Vooral omdat we duidelijk hebben aangegeven dat we een nieuwe bondscoach zullen hebben tegen de tijd dat de WK-kwalificaties weer beginnen in september."

Ook technisch directeur Oliver Bierhoff blijft Löw steunen. "Löw heeft de capaciteiten en de ervaring om het team succesvol te leiden tijdens het EK. Hij is uitermate gemotiveerd om van zijn laatste toernooi als bondscoach een succes te maken."



Sinds Löw zijn vertrek aankondigde, staat Bierhoff in contact met verschillende kandidaat-opvolgers en hun entourages. "De komende weken zullen we de gesprekken opnieuw aanknopen. Mijn plan is om een opvolger voor te stellen aan het Uitvoerend Comité van de DFB wanneer het EK op gang komt."



Vorige maand liet Löw weten dat hij het nationale team verlaat na het EK van komende zomer. Hij staat al sinds 2006 aan het roer bij Die Mannschaft, met eindwinst op het WK van 2014 in Brazilië als uitschieter.