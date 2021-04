Dortmund wil Haaland houden, ondanks financiële malaise: "Staan niet onder druk"

"Geen CL zou sportieve en financiële catastrofe zijn"

"Wat er ook gebeurt dit seizoen en volgend seizoen, we hebben geen nood aan leningen en moeten geen spelers halsoverkop verkopen of mensen ontslaan", zei Watzke enkele uren voor de levensbelangrijke CL-wedstrijd tegen Manchester City.

"We staan niet onder druk, wat een goed uitgangspunt voor de huidige situatie is", voegde hij er nog aan toe na de alarmerende woorden van verdediger Mats Hummels na de nederlaag in eigen huis tegen Frankfurt.

Door die verliespartij moet Dortmund op zeven speeldagen van het einde zeven punten zien goed te maken om alsnog een CL-ticket te bemachtigen.

"Als we ons niet kwalificeren voor de Champions League zou dat een sportieve en financiële catastrofe zijn", luidde het harde verdict van Hummels. "Het zou ons kunnen verhinderen om een speler te kopen die we willen of ons kunnen verplichten om een speler te verkopen die we willen houden."