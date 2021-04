Brugge betaalt 1,5 miljoen euro voor start RVV: "Feest in heel West-Vlaanderen"

De Ronde van Vlaanderen gaat in 2022 nog van start in Antwerpen, daarna is het beurtlings opnieuw de beurt aan Brugge. Ook in 2025 en 2027 is de West-Vlaamse hoofdstad de gaststad voor de belangrijkste Vlaamse ééndagskoers van het wielerseizoen.

Om de Ronde van Vlaanderen te mogen ontvangen moet het stadsbestuur van Brugge 1,5 miljoen euro overmaken aan RVV-organisator Flanders Classics: 450.000 euro in 2023, 500.000 euro in 2025 en 550.000 euro in 2027.

"Verschillende West-Vlaamse burgemeesters hebben al aangegeven dat ze mee willen helpen aan de financiering van de terugkeer van de Ronde van Vlaanderen naar Brugge", laat burgemeester Dirk De Fauw (CD&V) weten.

"Ik wil dat het niet alleen een feest wordt in Brugge, maar in heel West-Vlaanderen", voegt hij er nog aan toe.

In de jaren dat de start in Antwerpen (2022, 2024 en 2026) plaatsvindt, gaat Brugge in samenwerking met Sporza een groot evenement organiseren. "Wat dat precies zal inhouden, is nog niet helemaal duidelijk, maar het is de bedoeling dat het voor het grote publiek toegankelijk is."