Ariël Jacobs overschouwt carrière Defour: "Veel bereikt, maar er zat meer in"

De eerste stapjes bij Genk

"Als 17-jarige kwam hij toen in een heel ervaren groep, maar hij heeft zijn plaats weten op te dringen door te tonen wat hij kon. Dat zou hem kenmerken in zijn carrière: hij bleef zichzelf, zonder zich al te veel vragen te stellen."

"Mensen dachten dat Defour door zijn kleine gestalte kracht zou tekortkomen, maar hij stond zeker zijn mannetje. Bovendien had hij ook technisch vermogen, vista en straalde hij passie uit. Zijn ontwikkeling was koren op de molen van de jeugdopleiding van Genk."

"Steven maakte meteen een beloftevolle indruk bij het tweede elftal van Genk", zegt Ariël Jacobs, die toen technisch directeur was in Limburg. "René Vandereycken heeft niet lang getwijfeld om hem in de A-kern te nemen."

De verbijsterende overstap naar Standard en Anderlecht

In 2006 koos Defour voor een overstap naar Standard, zowaar de grote rivaal van Genk. "Dat was dramatisch, een rollercoaster, verbijsterend", vat Ariël Jacobs het nog levendig samen.

"Een overstap naar een Belgische concurrent ligt altijd gevoelig, maar Standard was als een donderslag bij heldere hemel. Hij werd aanbeden als een godenkind in Genk, maar dat was snel over and out."

"Defour heeft wel vaker beslissingen genomen op korte termijn, zoals zijn transfer naar Anderlecht. Misschien had zijn carrière er anders kunnen uitzien. Hij heeft veel bereikt in zijn carrière, maar er zat misschien meer in. Zeker met zijn kwaliteiten."

Zijn periode bij Porto was geen onverdeeld succes. "Defour maakte met Witsel en Fellaini deel uit van het beste middenveld van Standard. Dat moest de ideale springplank zijn om hogerop te komen, maar misschien heeft de periode in Porto zijn ontwikkeling wat geremd."