Ariël Jacobs: "Anderlecht bouwt op naar hoogtepunt, Club worstelt met ups & downs"

Ariël Jacobs loodste Anderlecht in 2010 en 2012 naar twee landstitels. Hij weet als geen ander wat de Brusselse club nodig heeft om successen te boeken. In de 1-4-overwinning tegen Antwerp zag hij alvast veel goeds.

"Ik had op voorhand gedacht dat Anderlecht problemen zou hebben met de mentaliteit en de duelkracht van Antwerp, tenzij ze vrijuit konden voetballen. Maar dat het zo gemakkelijk zou lopen, had ik niet verwacht", opent Jacobs.

"Antwerp was misschien niet goed, maar Anderlecht was wel heel goed. Secuur in de verdediging, gretig, balvast en heel veel doelgevaar. Dat laatste valt extra op bij Anderlecht, want daar hebben ze al veel kritiek op gekregen."

"Paars-wit heeft tegen Antwerp een gedaante getoond waar het in principe op kan voortbouwen. Ik zeg wel "in principe", want ze hebben nog al goede wedstrijden gespeeld en er dan geen vervolg aan gebreid."