"Antwerp was zeer teleurstellend tegen Anderlecht, toch maar opletten voor PO1"

Het was een lang voetbalweekend met veel stof om over na te kaarten voor Peter Vandenbempt. Kennen we door de nederlaag van KV Oostende en de overwinning van Anderlecht de vier ploegen die Play-off I zullen spelen? Onze voetbalcommentator durft het nog niet te zeggen. Een favoriet voor de bekerfinale ziet hij wel.

"Aanvalsspel van Anderlecht is minder voorspelbaar"

Tegen Zulte Waregem twee weken geleden was Anderlecht ook al echt goed, weliswaar tegen tien man. Maar de wedstrijd tegen Antwerp was toch een eerste bevestiging daarvan, tegen een ploeg die eigenlijk geen ruimte wilde weggeven, maar dat wel deed. Die nieuwe invulling sinds de vorige wedstrijd, met Verschaeren en El Hadj achter Nmecha, in plaats van echte buitenspelers zoals ze het hele seizoen hebben gedaan, werkt uitstekend. Het zijn twee heel goede spelers met veel beweging en positiewissels. Het aanvalsspel van Anderlecht is minder voorspelbaar geworden: het is doelgerichter, met diepgang en echte kansen. Heel lang verschilden de tellingen van Vincent Kompany van het aantal gecreëerde kansen toch enigszins van de onze. Maar de voorbije twee wedstrijden zijn die er echt wel. Sinds de winterstop had Anderlecht 10 doelpunten gemaakt in 11 wedstrijden, de helft waren dan nog penalty's bij wijze van spreken. Ze hadden in 6 duels ook niet gescoord en nu maken ze er ineens 8 in 2 wedstrijden. Dat zijn cijfers die spreken. Anderlecht voetbalde tegen Antwerp ook zoals Kompany dat wil zien. Het duo Trebel-Lokonga heerste op het middenveld en die Ashimeru, overgenomen van Salzburg, brengt na een lange inloopperiode wat ervan verwacht werd. Hij loopt slim en vaardig en speelt echt op Red Bull-energie. Ook Nmecha is weer helemaal boven water gekomen als topspits en Murillo is door zijn dip heen. Ondanks dat frivole en dominante voetbal blijft Anderlecht overigens zeer goed verdedigen. Dan kan je je afvragen wat dat allemaal waard is. Wel, geen beter antwoord mogelijk dan na de topper van zondag tegen Club Brugge.

Anderlecht voetbalde tegen Antwerp zoals Kompany dat wil zien. Peter Vandenbempt

"Zeer teleurstellend van Antwerp"

Anderlecht voetbalde tegen Antwerp snediger en frisser dan Club Brugge twee weken geleden. De wedstrijdomstandigheden zaten voor Anwerp dit keer ook niet mee, dat was wel het geval in Brugge. Er lagen bij Antwerp te veel individuele prestaties ver beneden de norm tegen Anderlecht, met slecht voetbal en veel balverlies bij het uitverdedigen. Er was ook weinig gezonde agressiviteit in de duels en dat is toch het handelsmerk van Antwerp. Dag en nacht verschil met twee weken geleden dus in Brugge. Alsof Antwerp niet doordrongen was van het feit dat dit ook wel een topduel was. Ze maakten ook veel defensieve fouten. Het was opvallend dat Frank Vercauteren niet alleen voor dezelfde basisploeg koos, maar ook voor dezelfde zeer behoudende aanpak. Terwijl we toch mogen verwachten dat de nummer 2 in de stand thuis tegen de 5e, in een wedstrijd waarin het zekerheid kan verwerven over Play-off I, zelf het initiatief neemt en wil voetballen. Dat is toch een ander uitgangspunt dan op bezoek bij het ongenaakbare Club Brugge. Daar was er wel begrip voor die aanpak. Ik vond het zeer teleurstellend allemaal van Antwerp: de aanpak en de uitvoering. Ik zou zeggen: dit was een negatief effect van de omslag die Luciano D'Onofrio - al dan niet tijdelijk - meende te moeten maken van dat avontuurlijke, zeer dominante voetbal van Ivan Leko. Gisteren was er geen spektakel en ook geen resultaat: dan heb je niets.

Dit was een negatief effect van de omslag die Luciano D'Onofrio - al dan niet tijdelijk - meende te moeten maken van dat avontuurlijke, zeer dominante voetbal van Ivan Leko.

"Zeer pijnlijk en zuur voor Vercauteren"

Antwerp-Anderlecht was ook een clash tussen twee stijlen en tussen twee voetbalfi­lo­so­fieën, hoe je het ook draait of keert. Het geeft ons toch een beetje een idee van de spanning en de discussies die in het trainerskabinet van Anderlecht op het einde van de zomer werden gevoerd. De onverenigbaarheid daarvan ook, wat niemand wil gezegd hebben, maar wat zeker zo is. Zeker vanaf het moment dat Kompany stopte met voetballen en meer trainer werd. Wees er maar zeker van dat ze vandaag enorm blij en ook enorm opgelucht zijn met het resultaat van gisteren. Natuurlijk omdat ze uitzicht behouden op Play-off I en Europees voetbal, maar ook omdat ze door de overwinning en de manier waarop die er is gekomen toch gespaard blijven van alweer een week met vervelende vragen over hun keuze voor Kompany ten koste van Vercauteren. En of ze dan niet al verder hadden gestaan als Vercauteren was gebleven. Het was een overwinning van het voetbal dat Anderlecht graag wil spelen. Op de korte termijn een teken van hoop. Geen garantie, maar toch een beetje hoop voor de mensen die bij Anderlecht de dienst uitmaken. Dat dit elftal misschien net op tijd - in money time - stabiliteit en efficiëntie heeft gevonden. En dat er perspectief is op een beter seizoen volgend jaar. Niemand gaat op dit moment beweren dat Kompany ineens een betere trainer is dan Vercauteren. Zeker nog niet. Maar voor Vercauteren is dit zeer pijnlijk en zuur. Hij ziet en zegt het graag anders, maar ik denk toch dat hij er bij Anderlecht toch graag een paar heel graag een ferme tik had gegeven: uit Play-off I en weg van Europees voetbal. Wouter Vandenhaute om maar iemand te noemen.

Voor Vercauteren is dit zeer pijnlijk en zuur. Hij ziet en zegt het graag anders, maar ik denk toch dat hij er bij Anderlecht toch graag een paar heel graag een ferme tik had gegeven.

Bekijk de goals uit Antwerp-Anderlecht:

"Racing Genk is favoriet voor de bekerfinale tegen Standard"

Zeggen dat we de top 4 kennen door de overwinning van Racing Genk in Leuven, op dergelijke roekeloosheid ga je me in deze gekke coronacompetitie, waar ook staartploegen traditioneel ineens veel punten beginnen te pakken, niet betrappen. Vorige week zou ik KV Oostende al genoteerd hebben voor de top 4, want die moesten nog spelen tegen Waasland-Beveren, Cercle Brugge en het uitgebluste Beerschot. Maar kijk: ze verliezen van Waasland-Beveren en zitten ook met veel blessures. De VAR wil ook niet mee voor KV Oostende. Het Antwerp van gisteren kan ook moeite hebben met Moeskroen volgende week. Oppassen dus, al zit de mot er daar wel in op Le Canonnier. Financieel, want de licentie is niet zeker, en ook sportief met een middenveld dat buiten strijd is. Op de laatste speeldag moet Antwerp nog tegen Racing Genk, dus toch maar een klein beetje opletten zou ik zeggen. Genk was in Leuven gewoon ronduit indrukwekkend met uitstekend voetbal en veel kansen. Met bovendien ook veel uitblinkers. Ik waag het er toch op: Racing Genk is toch favoriet voor de bekerfinale tegen Standard, dat na de rust ook echt goed was tegen AA Gent, én misschien wel voor de tweede plaats. Maar dat is de waarheid van vandaag.

Zeggen dat we de top 4 kennen door de overwinning van Racing Genk in Leuven, dergelijke roekeloosheid daar ga je me in deze gekke coronacompetitie, waar ook staartploegen ineens veel punten beginnen te pakken, niet op betrappen.

Peter Vandenbempt