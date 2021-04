Ward Lemmelijn moet Tokio zien te halen via de herkansingen in Varese

Ward Lemmelijn kent u misschien wel als wereldkampioen indoorroeien. Hij werkt in Varese zijn eerste internationale wedstrijd in de openlucht af.

Vanochtend kwam Lemmelijn in actie, in reeks 2, en eindigde hij als 5e en laatste. Alleen de eerste 3 roeiers kregen een ticket voor de halve finales.

Om 15.14 uur probeert onze landgenoot zich in de herkansingen alsnog bij de halvefinalisten te scharen. In die herkansingen (met 6) zijn nog 3 tickets voor de halve finales te verdienen.

De Griek Stefanos Ntouskos won de reeks van Lemmelijn met een tijd van 6'52"84. De 23-jarige Lemmelijn finishte in 7'17"26.

Als Lemmelijn doorstoot houdt hij zijn olympische droom levend, al lijken zijn kansen klein. Maar dat is geen ramp, want Lemmelijn is nog een groentje in het vak en heeft zijn zinnen vooral gezet op de Spelen van 2024 in Parijs.

Alleen de eerste drie roeiers van de A-finale in Varese mogen zich opmaken voor Tokio.