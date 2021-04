Steven Defour (32) gaat op het einde van het seizoen met voetbalpensioen

Defour: "Mentale weerbaarheid zakte steeds verder weg"

"De mentale weerbaarheid die nodig is om altijd terug te keren na grote en kleine blessures zakte steeds verder weg. Dan is de deze keuze helaas snel gemaakt."

Van de Gouden Schoen tot de wansmakelijke tifo

Defour beleefde zijn topjaren bij Standard (2006-2011), waarmee hij 2 keer de titel veroverde, 1 keer de Beker van Belgie en 2 keer de Supercup. In 2007 mocht hij ook de Gouden Schoen in ontvangst nemen.

De verdedigende middenvelder zocht in 2011 zijn geluk in Portugal. Met Porto haalde Defour 2 keer de Portugese titel binnen.

In 2014 keerde de Rode Duivel verrassend terug naar de Belgische competitie. Hij gang aan de slag bij Anderlecht, een "move" die in het verkeerde keelgat schoot van de Standard-supporters. Een tifo van een onthoofde Defour was daarvan het wansmakelijke dieptepunt.

Defour herlanceerde zijn carrière in 2016 in Engeland, bij Burnley. Toen al hield blessureleed hem langer in de lappenmand dan hem lief was.

In 2017 wuifde Defour al de Rode Duivels uit. Het WK 2014 was het enige grote toernooi waarin hij in actie kwam.