Red Flames kijken uit naar oefenduels: "Goede test tegen Noorwegen"

Serneels: "Duel met Noorwegen wordt goede test"

"We hebben er soms een probleem mee als het op het veld niet loopt zoals we willen. Dat werd ook tegen Nederland (1-6-nederlaag in februari) duidelijk. Daarom kijk ik ernaar uit hoe mijn speelsters het tegen Noorwegen en Ierland zullen aanpakken."

"Ik heb een ruime kern en zal daarvan gebruik maken. Na de duels volgt een evaluatie. De bedoeling is om stilaan toe te werken naar een groep van 20 à 23 speelsters richting de WK-kwalificatie en richting het EK van volgend jaar. Al is het EK nog veraf."

Wullaert: "Ideaal om jonge speelsters in te passen"

Drievoudig Gouden Schoen-winnares Tessa Wullaert wil de komende dagen werken aan het offensieve spel van de Belgen. "Wat beter kan, is ons balbezit in aanvallend opzicht."

"We moeten vooruitgang boeken in de opbouw van achteruit: van bij de keeper over de verdediging en het middenveld tot de spitsen. Ik heb dat in Engeland geleerd."

In februari kregen de Flames nog een 1-6-bolwassing van Nederland. "We waren na dat duel een beetje boos, omdat we zagen dat er nog veel werkpunten zijn. We speelden toen te naïef. Maar daarvoor dienen oefenwedstrijden."

"We kunnen nu even op adem komen en nadien opbouwen naar de WK-kwalificatie en het EK. Het is het ideale moment om jonge speelsters in te passen. De periode in de aanloop naar het EK zal heel druk worden."