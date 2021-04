In het hoofd van Kasper Asgreen: "Liever aan zijlijn dan etiket van kopman"

Steven Vrancken, al een aantal jaar de persoonlijke kinesist van Kasper Asgreen, ving de Deen op aan de streep in Oudenaarde. "Dit jaar zijn we sinds de Omloop Het Nieuwsblad al 7 dagen op 7 bij elkaar", vertelt hij. "Als hij dan de Ronde van Vlaanderen wint, is dat een heel emotioneel moment. Dat zijn momenten om te koesteren aan de streep."

De kinesist is ook niet verbaasd dat Asgreen Van der Poel kon aftroeven in de sprint. "We waren er onlangs op de behandelingstafel nog over bezig", zegt Vrancken. "Ik kon me moeilijk voorstellen dat hij met Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe naar de finish kon gaan en hen zou kloppen in de sprint."

"Maar Kasper zei zelf: "Misschien niet tegen alle drie samen, maar met 1 of 2 durf ik ze aan te pakken." Hij heeft misschien niet zo een explosieve sprint, maar wel een krachtige spurt die hij lang kan volhouden. Hij was er dus van overtuigd dat hij meer dan een kans had tegen Van der Poel."