Coronavirus stuurt programma van Trek weer in de war: geen Scheldeprijs

Eind maart bleken twee leden uit de omkadering van het Amerikaanse team besmet met het coronavirus. Daardoor miste de voltallige ploeg Gent-Wevelgem en moesten er ook bepaalde renners afhaken voor Dwars door Vlaanderen.

In de Ronde van Vlaanderen was de ploeg weer op volle sterkte, maar de Scheldeprijs op woensdag zal de ploeg toch niet rijden. "Uit voorzorg gaan de betrokkenen nog een week extra in isolatie", klinkt het in een mededeling van de ploeg.

Parijs-Roubaix werd van de kalender geschrapt en dus zal de voorjaarsploeg van Trek-Segafredo pas terug in koers treden tijdens de Brabantse Pijl. Daar zal Jasper Stuyven trouwens ook starten. Hij voegde die koers samen met de Amstel Gold Race nog toe aan zijn programma.