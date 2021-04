Wout van Aert: "Ik was gewoon niet goed genoeg, ik kon niet meer"

Voor de start liet Wout van Aert verstaan dat hij beter was dan voor de Ronde van 2020, in oktober. Toch zou hij in de koers zelf minder goed voor de dag komen. "Ik voelde bij de 2e keer Kwaremont al dat ik geen overschot had."

"Ik was uiteindelijk gewoon niet goed genoeg. Ik ben er gewoon afgereden. Ik ben nog blijven vechten, maar op het laatste was het op."

"Ik dacht: laat het maar zo snel mogelijk voorbij zijn, want het was niet meer van harte. De Paterberg was zelfs strompelen. Ik heb daarna nog geprobeerd om voor die groep uit te blijven, maar ik kon niet meer."

"Of ik ontgoocheld ben? Ja en nee. Er zat niet meer in en ik heb ook geen steken laten vallen, maar ik had wel gehoopt op een beter gevoel. Dit was het hoofddoel van mijn voorjaar. Hier moet ik even van bekomen."