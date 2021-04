Weinig begrip voor "bidonstraffen": "Waar zijn we mee bezig?"

Michael Schär was de eerste die het moest ontgelden, toen hij een drinkbus weggooide naar een groepje mensen. "Het is een reflex", zegt Michel Wuyts. "Hij ziet die kinderen en denkt: ik gooi ze naar hen. Daarna bedenkt hij zich, maar is het al te laat."

"Hij is het slachtoffer geworden van de UCI, dat een voorbeeld wil stellen", denkt Bram Tankink. "Die bidons die de verzorgers verzamelen worden ook maar gewoon in een vuilniszak gestoken, maar als die naar een fan gaan, hebben die daar nog lang plezier van, zeker kinderen. Dat zijn fans voor het leven."

"We moeten ervoor zorgen dat we door het bos de bomen nog zien", vindt Eddy Planckaert. "Waar eindigt dit? Mogen ze straks nog lucht in hun banden blazen? Ik begrijp dat ze geen bidon meer mogen weggooien in de graskant, maar dit... alsjeblieft! Waar zijn we mee bezig?"

Michel Wuyts stelt een overgangsperiode voor. "Werk eerst met gele kaarten en geef ze 2 maanden. Daarna zou het eruit moeten zijn. Aan de andere kant: de renners waren wel verwittigd."