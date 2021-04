Van Aert net voor de start: "Ik ben er mentaal méér klaar voor dan in oktober"

De klassieke tenoren gooien vandaag hun troeven op tafel in de Ronde van Vlaanderen. Net voor het startschot passeerden de gladiatoren een voor een aan de Sporza-microfoon. In dit artikel bundelen we de belangrijkste uitspraken.

Wout van Aert is één van de grote favorieten om straks als winnaar de finish te overschrijden, misschien wel de grootste. "Ik denk dat ik zeker even goed ben als een half jaar geleden (toen Van Aert als 2e eindigde in de Ronde, red). Toen vormde de Ronde het einde van een lang seizoen, ik heb dus het gevoel dat ik er mentaal nu méér klaar voor ben", zei Van Aert net voor de start in Antwerpen. "Ik heb ditmaal meer naar de Ronde kunnen toewerken. Ik heb goed kunnen trainen en heb mezelf deze week genoeg kunnen prikkelen om er klaar voor te zijn." "Het wordt een zware koers met 19 hellingen, ik denk dat dat in mijn voordeel is. Het wordt sowieso een zwaardere versie dan de ingekorte versie van vorig jaar." Kan Mathieu van der Poel een bondgenoot zijn vandaag? "Dat kan zeker. Dat hangt af van de situatie. Dat waren we vorig jaar trouwens ook al, zodat we samen aan de finish konden geraken." Heb je in je hoofd een afstand ingeprent om te beginnen aan een sprint als het zo ver zou komen, wilde interviewer Maarten Vangramberen weten? Van Aert: "Hahaha, dat zullen we straks zien."

Vanmarcke: "Een vraagteken"

Dylan van Baarle schreef woensdag Dwars door Vlaanderen op zijn palmares. De Nederlander voert vandaag het een en ander in zijn schild. "Ik heb de laatste tijd goeie uitslagen gereden. Ik ben er klaar voor en hoor misschien wel in het rijtje van favorieten thuis", vertelde Van Baarle. Met een vroegere 8e, 6e en 4e plaats in de Ronde zit er vandaag misschien een 2e plaats in, als we de mathematische lijn doortrekken. Van Baarle: "Met het podium mag ik tevreden zijn, maar ik sta aan de start om te winnen. Ik ga voor het hoogst haalbare en zal voor de aanval kiezen." Sep Vanmarcke start voor de 12e keer in de Ronde. Onze landgenoot van de Israel-ploeg is er weer bovenop na wat gezondheidsperikelen, maar tast een beetje in het duister. "Met de gezondheid gaat het goed. Ik ben volledig genezen van een verkoudheid. Voor mij is het vandaag een even groot vraagteken als voor jullie. Ik ben gezond, maar ik weet niet of mijn conditie afgezwakt is. Ik hoop dat ik het voordeel van de frisheid heb." Wat kan Tiesj Benoot? Benoot: “Ik werd al 5e, 8e, 9e en 10e in de Ronde. Ik ben daar trots op, maar het is tijd om dat rijtje om te draaien." "Eergisteren had ik een slechte dag, gisteren ging het plots weer beter. Ik hoop dat ik vandaag de stap naar de 100% zet." "Ik verwacht dat de koers vandaag vroeg opengebroken wordt met een lange finale. Er zijn veel renners aan elkaar gewaagd."

Stuyven: "Mentaal comfortabel"

Jasper Stuyven zit na zijn overwinning in Milaan-Sanremo in een zetel, maar de Trek-renner wil ongetwijfeld meer. Stuyven: "Ik ben blij dat ik woensdag kunnen koersen heb en vandaag van start kan gaan. Ik heb wel wat stress gehad door die niet-deelname aan Gent-Wevelgem." "Of ik koershardheid mis door Wevelgem niet te rijden? Neen. Het voelt niet alsof ik fysiek iets gemist heb. Het is mentaal sowieso comfortabel om met de zege van Sanremo vandaag te kunnen starten. Dat geeft rust."



Tim Wellens is samen met John Degenkolb het speerpunt bij Lotto-Soudal.

Wellens: "Ik ben nog niet 100%, maar voel me wel redelijk goed. Ik ben een beetje ziek geweest na Sanremo, maar ik heb de indruk dat de helft van het peloton dat was." Peter Sagan passeerde ook voor een gesprekje. "Hey guys!", opende de drievoudige wereldkampioen goedgemutst. "Ik houd van de Ronde. Of ik de finale zal rijden? Afwachten. We zullen het ontdekken tijdens de koers." "Wie voor mij de topfavoriet is? Er zijn veel jongeren hier. Het zijn altijd dezelfde namen: Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe."

Van Avermaet: "Vorm is in stijgende lijn"

Wat kan Greg Van Avermaet vandaag? "Het maakt niet uit of ik topfavoriet ben of outsider, het zijn de benen die beslissen", zei Van Avermaet. "Het is wel een voordeel voor mij dat ik niet te hard bekeken word in het peloton. Ik voel me alvast goed. Ik heb me een paar kunnen mengen in de afgelopen koersen. De vorm is in stijgende lijn en de Ronde is een koers die me heel erg ligt." Julian Alaphilippe vertolkte een hoofdrol in de Ronde 2020, tot zijn val, maar de Fransman blies vanochtend voor de start niet te hoog van de toren. "Ik ga het maximum geven, maar ik denk niet dat ik de topfavoriet ben, al hoop ik natuurlijk een belangrijke rol te spelen. Ik ben in elk geval ontzettend gemotiveerd." Zijn ploegmaat bij Elegant-Quick Step Yves Lampaert legt de lat ook hoog. "Ik heb nog geen mooie prijzen gereden dit jaar. Ik hoop op beterschap." "We staan als ploeg weer met de voeten op de grond na Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. We hopen als ploeg opnieuw wat sterker voor de dag te komen."

Van der Poel: "Hoop op heel goeie dag"