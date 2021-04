POLL: Michael Schär uit koers gezet na weggooien drinkbus. Terecht?

Wat zegt het reglement?

"De renner kan wel flessen en kleding weggooien aan teamauto's of organisatievoertuigen of doorgeven aan het teampersoneel dat verantwoordelijk is voor de voeding van de renners."

En soms toch geen sanctie...

Renners die hun drinkflessen naar het publiek gooien, dat mag dus in principe niet meer. Al wordt door sommigen intussen aangehaald dat een bidon vooral niet meer in de open natuur gekieperd mag worden.



Zo is volgens Stijn Steels op het UCI-webinar gezegd dat er geen sanctie volgt als een bidon aan het publiek gegeven wordt.

Uit een verslag van zo'n webinar lezen we deze woorden van UCI safety manager Richard Chassot: "We zullen ons gezond verstand gebruiken. Als een renner op een klim met trage snelheid vanuit de grupetto zijn bidon letterlijk in de hand van een kind geeft, gaan de commissarissen niet sanctioneren."



Het reglement schept dus geen klare wijn, maar een stortvloed aan reacties in het peloton illustreert hoe heel wat renners en analisten de beslissing om Schär uit te sluiten niet rechtvaardig vinden.

