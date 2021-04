Otto Vergaerde uit koers na "vreselijke fout" Fjodorov: "Hij gaf me een slag"

Vergaerde en Fjodorov in de clinch, VAR sluit hen uit

Het incident met het tweetal:

VAR zet Vergaerde en Fjodorov uit de koers:

Roodhooft: "Als de scheidsrechter een rode kaart geeft, moet je van het plein"

Ploegleider Christoph Roodhooft is niet te spreken over de actie van de Kazach. "Voorgaand aan het manoeuvre van Otto had Fjodorov zich vreselijk misdragen ten opzichte van Otto en Pöstlberger", klinkt het.

"Hij had duidelijk de intentie om de twee te doen vallen. Otto heeft dan gereageerd in beeld, maar goed. Ik vind het een te lichte beslissing. De fout lag bij Fjodorov. Otto reageerde in een impuls."

"Het is een zware beslissing, maar als de scheidsrechter een rode kaart geeft, moet je van het plein. Desalniettemin is het een spijtige zaak voor ons."