Olympische zeilsters verschepen hun boot al naar Tokio

Samen met Anouk Geurts (21) heeft Isaura Maenhaut (22) zich een week geleden kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. Deze week rolden ze hun 49er-boot al de container in voor Tokio.

"Die zal ruim 3 weken onderweg zijn", legt Maenhaut uit. "Als alles goed gaat, komt hij begin juli aan in Japan. Dan hebben we nog enkele weken om te trainen op het olympisch water."

De Olympische Spelen in Tokio beginnen op vrijdag 23 juli en eindigen op zondag 8 augustus. Geurts en Maenhaut zeilen er in de snelle 49er FX-klasse. In de Laser Radial-klasse gaat ex-wereldkampioene Emma Plasschaert het water op.