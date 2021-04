Officieel: Ronde start komende 6 jaar afwisselend in Antwerpen en Brugge

"Goeiemorgen, allemaal. We hebben jullie iets vroeger uit bed gehaald op deze Vlaamse hoogdag", zo begon Van Den Spiegel zijn op het allerlaatste moment aangekondigde persconferentie.

"We zijn dan ook heel blij en trots dat we mooi nieuws aan te kondigen hebben. Want we hebben startplaats Antwerpen, de stad waar we de laatste 5 jaar met open armen ontvangen zijn en waar we heel graag wilden blijven, kunnen verenigen met Brugge, de stad waar we tussen 1998 en 2016 gestart zijn."

"De Ronde zal de komende 6 jaar afwisselend in deze twee steden starten. In 2022, 2024 en 2026 zal dat in Antwerpen zijn en in 2023, 2025 en 2027 in Brugge."

"Ik denk dat we hier heel veel mensen, zeker de Vlaamse koersliefhebber ook, gelukkig mee maken. Zo kunnen we de Ronde van Vlaanderen nog wat extra grandeur geven en er nog meer Vlaanderen van maken."

