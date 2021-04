Nina Sterckx mag bronzen medaille in de lucht steken op EK

Nina Sterckx werd vorig jaar 8e op het EK en ook dit jaar trok ze naar het kampioenschap voor een plek in de top 8. Maar onze landgenote presteerde bijzonder sterk.

In het eerste onderdeel, de "snatch", was haar derde poging het beste: 88 kilogram. Dat was goed voor de 5e plaats. In de "clean & jerk" tilde ze bij haar beste poging 109 kilogram, goed voor plaats 4.

In het algemene klassement eindigde Nina Sterckx als 3e. Ze neemt dus het brons mee naar huis. De titel ging naar Kamila Konotop uit Oekraïne, zilver was voor de Russische Svetlana Jersjova.