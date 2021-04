Michel Wuyts: "Te weinig basis bij Van Aert door te korte rustperiode"

De laatste grote Vlaamse voorjaarskoers is niet gewonnen door een van de Grote Drie, maar wel door de sterke Deen Kasper Asgreen. Wat liep er fout bij Mathieu van der Poel en Wout van Aert en wat mogen we in de toekomst nog van Asgreen verwachten? Commentator Michel Wuyts gaf de antwoorden in onze Facebook Live.

Was Van der Poel te zelfzeker? "Hij heeft minder nagedacht"

Ik gaf geen stuiver om de kansen van Asgreen in de sprint. En ik ben ervan overtuigd dat ook de 25 ploegleiders hetzelfde dachten. Alleen Tom Steels zou eventueel “misschien” gezegd hebben. Het advies van Steels zal vast geweest zijn: ga van je eigen mogelijkheden uit, want je bent nog niet kapot. Sowieso blijft het cliché overeind dat een sprint na 250 km altijd anders is. Ik had de indruk dat Van der Poel in de sprint zekerder was van zijn stuk dan vorig jaar tegen Van Aert. Het leek erop dat hij hier minder heeft nagedacht. In de laatste 10 kilometer deed hij het leeuwendeel van het kopwerk. Dat heeft hij mogelijk bekocht in de sprint. Hij zei achteraf dat men hem hiervoor gewaarschuwd had, maar toch heb ik de indruk dat de hevige en zelfzekere Van der Poel hier net iets te ver ging.

Waarom moest Van Aert passen? "Een gebrek aan basis"

Wout van Aert zakte erdoor op de Oude Kwaremont. Ik krijg het gevoel dat hij wat te veel hooi op zijn vork heeft genomen. En dat is sinds vorig jaar begonnen. Door de verschuiving van al die uitdagingen in 2020 van het voorjaar na het najaar, te beginnen vanaf de Strade Bianche op 1 augustus, met telkens nieuwe doelen en telkens willen winnen en dan een maand na het seizoen weer beginnen te crossen: heeft hij dan wel voldoende gerust? Was de basis om te herbeginnen wel groot genoeg? Dat merk je trouwens ook bij Van der Poel en nog enkele anderen. De flits om het verschil te maken ontbreekt. Dat komt volgens mij door een gebrek aan basis. Normaal gezien zou Van Aert ook nog de Brabantse Pijl en de Amstel rijden, maar ik vraag me af of dat nog altijd de bedoeling zal zijn, nadat ze de evaluatie van deze Ronde hebben gemaakt. Van Aert moest een keer of 3 passen op de essentiële punten. Uit zijn waarden zal moeten blijken wat er gebeurd is. Is hij te laks geweest met het eten? Alleen als de conclusie is dat het een accident de parcours, kan hij in beide koersen nog meedoen voor de winst.

Moet/kan Asgreen bij Quick-Step blijven? "Hij heeft nog altijd het hoofd van een helper"

Bij Deceuninck-Quick Step heeft Kasper Asgreen dit voorjaar een stap vooruit gezet in de pikorde. De vraag is of hij nu niet te duur wordt voor de ploeg? Asgreen is einde contract en voor zo een type, dat nu pas tot ontluiking komt, zullen geweldige sommen geboden worden. Lefevere heeft dus gelijk als hij zegt dat hij zijn budget aanzienlijk moet verhogen. Maar Lefevere zal zijn voorjaar niet zomaar laten vallen, ook al maakt hij een Tour-ploeg rond Evenepoel. Hij heeft een reputatie te verdedigen. En dus heeft hij Asgreen nodig.

Zijn argument in de onderhandelingen zal zijn dat Asgreen tot rendement komt in een groep van renners die bijna net zo goed zijn als hij. Asgreen heeft niet het hoofd van een kopman, maar van een helper. Hij ontdekt zichzelf nu als kopman, maar of hij dat ook effectief ook gaat spelen, is een heel ander verhaal. Ik vind dus ook niet dat we nu plots over de Grote Vier moeten spreken (met Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe). Asgreen is daarvoor nog te veel een ploegspeler en dat zal zo nog een tijdje blijven. Hij is een aparte jongen, een zwijgzaam type. Hij voert exact uit wat ze hem vragen en meer dan dat. Michel Wuyts