Mathieu van der Poel (2e): "Dit gaat nog even blijven hangen, maar Asgreen verdient het"

"Ik ben op mijn waarde geklopt, maar dit gaat toch nog even blijven hangen", gaf Van der Poel toe. "Ik zal blij zijn als ik over een week op mijn mountainbike kan kruipen."

"Een sprint na 260 kilometer voelt toch iets anders aan dan eentje na 200. Onderweg had ik al gevoeld hoe sterk Asgreen was. Hij was de enige die mijn aanvallen kon beantwoorden."

"Uiteraard ben ik ontgoocheld, ik had mezelf graag opgevolgd als winnaar", sprak Van der Poel na de Ronde van Vlaanderen in onze studio.

Mathieu van der Poel haalde verschroeiend uit op de Kwaremont en de Paterberg, maar in Oudenaarde moest de Nederlandse kampioen zijn meerdere erkennen in zijn Deense collega Kasper Asgreen.

"Verleg beter de focus", beseft Vermeersch

Gianni Vermeersch (7e) was net als in de voorbije voorjaarswedstrijden een vaste klant tussen de toppers. "Al voelde ik me soms niet zo goed en moest ik een paar keer door de muur gaan”, bekende de crosser en luitenant van Mathieu van der Poel.

"Ik ontdek mezelf wel, dat kan ik moeilijk ontkennen. Wat ik nu presteer, is beter dan gehoopt. Ik word hier 7e en dat was in het veld niet altijd mogelijk. Dan verleg ik beter de focus", sprak hij in de Sporza-studio.

De kers op de taart ontbreekt wel bij Alpecin-Fenix, want Mathieu van der Poel werd geklopt in de sprint. "Kasper Asgreen was net iets sterker en dat is geen schande als je kijkt naar hoe hij dit voorjaar al gereden heeft."

"Natuurlijk is Mathieu ontgoocheld, maar hij zei dat het beste er af was in de finale."

"Hij heeft zich ook niet gespaard. Jammer, maar het is nu zo”, vertelde Vermeersch, die nu een rustpauze inlast en dan naar de Giro trekt.