Luca Brecel voor het WK: "Is nog wat wennen aan mijn nieuwe keu"

Deze week gaan in de Engelse stad Sheffield de voorrondes voor het WK snooker van start. Luca Brecel (26) is een van de 3 Belgen in de kwalificaties. "Elk toernooi win ik 2 à 3 matchen, maar een uitschieter blijft uit. Misschien komt die er nu", blikt hij vooruit in Sportweekend.