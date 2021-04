Lefevere dolgelukkig na Ronde-zege Asgreen: "Awel, ik ben redelijk content"

"Awel, ik ben redelijk content", lachte Patrick Lefevere een kwartiertje na de zegetocht van Asgreen.

"Enerzijds ben ik zeer tevreden, anderzijds was ik deze week Kaspers nieuwe contract aan het afronden. Ik denk dat het me nu wat meer zal kosten. Ach, dat is part of the game natuurlijk."



Asgreen was een van de outsiders voor deze Ronde, maar Patrick Lefevere schat hem hoger in.

"Kijk: dat Kasper vandaag wint, is geen verrassing. Het zat eraan te komen. Twee jaar geleden was Kasper al 2e in de Ronde, vorig jaar deed hij ook mee en dit jaar won hij de E3 op magistrale wijze. Wat kun je nog meer zeggen?"



"Kasper is een heel sterke renner die het nu in de spurt met Van der Poel afmaakt. Deze week hadden we het met hem over zijn sprint."

"Hij voelde zich een kleine beetje verongelijkt, al is dat niet helemaal het juiste woord, maar hij zei: "Jullie denken dat ik niet kan sprinten, maar ik kan wél sprinten. Ik heb al koersen gewonnen in de sprint". Hij is overtuigd van zijn kwaliteiten en hij maakt het waar."

"Kasper is bij ons in de ploeg gekomen toen Bob Jungels, Petr Vakoc en Laurens De Plus in het ziekenhuis lagen in Zuid-Afrika. We hadden een personeelsprobleem. Ik had een extra renner nodig. De Italianen waren aan het pushen om er een Italiaanse renner bij te nemen, maar Bjarne Riis belde me over Asgreen en zo is zijn komst tot stand gekomen."

"Kasper is maniakaal met wielrennen bezig. Hij is een zeer rustige gast en weet zeer goed waar hij mee bezig is. Hij doet veel opofferingen voor zijn sport. Sinds Milaan-Sanremo is hij niet meer naar huis geweest."

"En neen, hij heeft dus nog niet bijgetekend voor 2022. Dat moet vanavond nog gebeuren. Ik ga hem straks eerst wat dronken voeren. Aan niemand zeggen, he (lacht)."