Chepngetich werkte de halve marathon af in 1u04'02". Ze was daarmee bijna een halve minuut sneller dan het vorige record van de Ethiopische Ababel Yeshaneh, in februari 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten.

De 26-jarige Chepngetich haalde het in Istanbul voor de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw (1u04'40") en haar landgenote Hellen Obiri (1u04'51").