Het Paasontbijt van het peloton? "Havermout? Oké! Paaseitjes? Neen!

Jasper Stuyven "Het was heel gezellig. Wel op ruime afstand. Wat heb ik allemaal gegeten? Rijstpap, pannenkoeken en havermout."

Rijstpap, havermout en een omelet waren er ook voor Edward Theuns, Tiesj Benoot, Sep Vanmarcke en Frederik Backaert.



Oliver Naesen kent de samenstelling van zijn menu nog exact: "We hebben gegeten tot we erbij neervielen. Pannenkoeken, rijst, havermoutpap, pasta, sandwichen en een koffiekoekje voor het humeur."



Yves Lampaert was de enige die het niet zo prettig vond aan tafel. "Het was mezelf volproppen voor de lange rit. Een eitje, een pistolet, muesli, ... het heeft me niet echt gesmaakt."

En de paaseitjes? "Daar zijn we afgebleven", klikt het in koor.