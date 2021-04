Elegant-QuickStep boven! Dit waren de sleutelmomenten uit de Ronde van Vlaanderen

Oude Kwaremont/Paterberg (nog 54 km): Asgreen en Van der Poel imponeren een eerste keer

Yves Lampaert steekt het vuur aan de lont op de Oude Kwaremont met een flinke versnemming. Alles wordt op een lint getrokken, de toppers meten voor het eerst hun krachten. Maar het is meteen duidelijk dat Kasper Asgreen en Mathieu van der Poel in vorm zijn.

Op naar de Koppenberg (nog 49 km): Elegant-QuickStep speelt het ploegenspel

Terwijl Asgreen een beetje uitpuft van zijn inspanningen op de Oude Kwaremont en de Paterberg, plaatsen Tim Wellens en Thomas Pidcock een aanval. Daarop reageert eerst QuickStepper Senechal en niet veel later zijn ploegmaat Alaphilippe. Van Aert en Van der Poel kijken even de kat uit de boom.

Koppenberg (nog 44 km): Alaphilippe als eerste boven

Op de top van de Koppenberg haalt Alaphilippe de laatste overlever van de vroege vlucht in: EF-renner Bissegger. Van der Poel en Van Aert komen onder stoom en sluiten aan de in de afdaling. Ook Kasper Asgreen pikt aan.

Taaienberg (nog 37 km). Is de beslissende groep van 6 gaan vliegen?

Kasper Asgreen is alweer sterk en gaat in de tegenaanval op de Marco Haller op de Taaienberg. We zien voor het eerst een stevige groep van 6: Alaphilippe, Van Aert, Teuns, Haller, Van der Poel en Asgreen.

De achtervolgende groep met o.a. Van Avermaet komt niet terug, alleen Turgis kan de sprong maken.