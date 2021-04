Démare is sneller dan Bouhanni in Frans sprintonderonsje

Taminiaux won in 2019 de vorige editie van La Roue Tourangelle, maar zijn team Alpecin-Fenix kwam in deze 19e editie niet aan de start. Démare, doorgaans aan het werk in de Ronde van Vlaanderen, was dit jaar de grootste naam op de deelnemerslijst.

En hij maakte zijn favorietenrol waar. De koers van 204 kilometer kende een klassiek verloop en een uitgedund peloton kon sprinten voor de overwinning. Démare haalde het met een ruim verschil voor Bouhanni en Sarreau. Het is voor de Franse kampioen zijn eerste zege van het seizoen.

Limburger Milan Menten (Bingoal-Pauwels) was de eerste Belg in de uitslag op plaats 9.