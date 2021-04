De Moskesstraat in Overijse is volledig heraangelegd: "Weg authenticiteit!"

"Aangename kennismaking", zei commentator Michel Wuyts in oktober 2020 toen Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe tijdens de Brabantse Pijl in de Moskesstraat hun tegenstanders op een hoopje reden.

De Moskesstraat was een nieuwkomer in de Brabantse Pijl. Op 14 april zal de straat/strook opnieuw deel uitmaken van het parcours van deze koers. Ook in het najaar zullen we de Moskesstraat te zien krijgen, dan tijdens het WK op de weg, met finish in Leuven.

Maar de Moskesstraat zal niet meer die van vorig jaar zijn, want de voorbije weken zijn arbeiders druk in de weer geweest met de heraanleg van de straat. Er liggen nieuwe stenen en die maken het rijden een stuk makkelijker.

Wielerromantici betreuren de heraanleg evenwel. "Weg authenticiteit", Weg scherpe kopjes" en "Heb het enkele weken geleden spijtig genoeg zien gebeuren", zeggen enkele bekende sportvolgers/commentatoren op hun sociale media.