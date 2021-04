Cambridge klopt rivaal Oxford zowel bij de mannen als de vrouwen

Om niet te veel volk naar de wedstrijd te lokken werd in de plaats van het normale parcours over de Theems deze keer een ader van de Great Ouse bevaren, over een korter parcours van 3 mijl (4,8 kilometer).

De teams konden slechts 4 weken trainen voor de wedstrijd, dankzij een speciale uitzondering voor elitesporters. Bij de vrouwen kregen we een spannende wedstrijd, waarbij het toch weer Cambridge was dat aan het langste eind trok, voor de 4e keer in 5 edities.

Bij de mannen was er minder spanning, maar wel hetzelfde resultaat. Cambridge nam al vroeg een grote voorsprong en finishte met een bootlengte verschil. Het was de 166e editie en Cambridge breidt zijn voorsprong op Oxford uit: 85 tegen 80 (1 keer was het een gelijkspel).