Vanaken geeft toe dat het geen strafschop was: "Ik snap frustratie Kortrijk"

Club Brugge en KV Kortrijk hielden elkaar 75 minuten in evenwicht, tot scheidsrechter Jasper Vergoote naar de stip wees. Hij had een duwtje van Derijck in de rug van Sobol gezien. Hans Vanaken twijfelde niet en nam de drie punten in ontvangst.

"Het was een lichte strafschrop", gaf Vanaken achteraf meteen toe. "Er is wel contact met zijn arm, maar ik zou hem persoonlijk niet fluiten. Maar de scheidsrechter fluit wel en de VAR komt niet tussen."

"Al denk ik wel dat de VAR ook niet was tussengekomen als de ref niet had gefloten. Het is leuk voor ons om zo te winnen, maar ik snap de frustratie van Kortrijk. Ik zou zelf ook heel gefrustreerd zijn om zo'n strafschop tegen te krijgen."