Van den Bergh klaar voor Premier League-debuut: "Dansje zal wel achterwege blijven"

De openingsmatch tegen Van Gerwen is meteen een vette kluif. "Hij heeft jarenlang het circuit gedomineerd. Sinds het WK is hij wel zijn 1e plaats op de ranking kwijt, maar hij heeft tonnen ervaring. Tegen hem winnen zou meteen een enorme boost zijn voor mijn zelfvertrouwen. Ik ga zoals altijd mijn uiterste best doen. Ik geloof in mezelf en wil genieten van elke avond."

"Het is heel moeilijk om je te plaatsen voor dat toernooi. Je wordt uitgenodigd op basis van je prestaties het jaar voordien. Er mogen maar 10 spelers meedoen van de 128 profs. Dus het is heel fijn om erbij te zijn. Ik kijk er al sinds de bekendmaking van mijn selectie naar uit."

Het wordt voor Dimitri Van den Bergh zijn eerste deelname aan de Premier League. "Of ik er "goesting" in heb? Dat kan je je niet voorstellen", vertelt hij enkele dagen voor zijn eerste partij.

"De resultaten zijn er niet, maar de vorm is er echt wel"

Hoe zit het met de vorm? De voorbije weken sneuvelde hij een paar keer erg vroeg in bijvoorbeeld de UK Open en het Players Championship 6. "De resultaten zijn er misschien niet, maar de vorm echt wel. Ik zit nog altijd aan een gemiddelde van 96, je kan niet zeggen dat dat niet goed is."



"Ik heb al een match verloren met een gemiddelde van 111,9. Ik heb gewoon pech dat de tegenstanders net tegen mij hun beste partij spelen of net op het juiste moment dubbels gooien, wanneer ik ze net mis. Het hangt soms echt af van momenten. Maar het kan niet blijven duren dat ik met zulke gemiddeldes verlies. Ik zit goed in mijn vel en ik heb er vertrouwen in dat het weer zal beginnen te draaien. Elk toernooi is een nieuwe kans."



Ook zijn knieproblemen zijn bijna verleden tijd. "Helemaal voorbij is veel gezegd, maar ik sta al wel sterker en stabieler. Vooral in de ochtend is de knie nog stijf en moet ik ijs leggen en stretchen. Maar als ik geen abrupte bewegingen doe, lukt het wel. Ik ben de spieren rond mijn knie nog aan het versterken. Tot dan zal mijn dansje nog wel achterwege blijven."



Wat is de ambitie in de Premier League? "De eerste ambitie is om degradatie te vermijden. Daarvoor moet ik na 9 matchen in de top 8 staan. Daarna zien we wel. Ik bekijk het stap per stap en zet mezelf niet te veel onder druk. Het is een toernooi met de top 10 van de wereld. Het is geen schande als er niets uitkomt."