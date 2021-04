Peter Sagan: "Als Bora me niet meer nodig heeft, dan zoek ik wel een team dat me echt wil"

Peter Sagan en Bora-Hansgrohe hebben elkaar de voorbije jaren groot gemaakt, maar Sagan staat meer en meer in de schaduw van de nieuwe generatie met Wout van Aert en Mathieu van der Poel en Bora-Hansgrohe heeft stilaan meerdere uithangborden. Sagan, een van de absolute grootverdieners in het peloton, moet dit jaar onderhandelen met de Duitse werkgever waar hij al sinds 2017 voor koerst. Teammanager Ralph Denk liet deze week in een Duitse krant optekenen dat een handtekening niet vanzelfsprekend is. “We zijn Peter zeer erkentelijk voor wat hij voor ons gedaan heeft”, vertelde Denk in Kölner Stadt-Anzeiger, “maar hij zit in de herfst van zijn carrière. En hij is ook een van de best betaalde renners in het peloton.” “We moeten de afweging maken. Kunnen en willen we ons dat nog veroorloven? Of is het beter om dat bedrag (er wordt gesproken over een jaarsalaris van 5 miljoen euro) te investeren in jongeren?” (lees voort onder de tweet)

De teammanager van EF is scherp voor Denk: "Hij vergeet dat hij zonder Sagan geen WorldTour-team zou hebben"

Sagan: "Ik zit niet in de herfst van mijn carrière"

Bij Cyclingnews.com haalt Sagan zoals gebruikelijk zijn schouders (min of meer) op. “Ik weet niet of dat de exacte woorden van Ralph zijn. Soms wordt zo’n uitspraak uit de context gerukt.” “Eerlijk: ik voel me niet oud. Ik ben 31 jaar, maar ik zit niet in de herfst van mijn carrière. Ik kan nog koersen winnen, ook al ben ik afgeremd door een covidbesmetting”, antwoordt Sagan, die vorige week een rit won in Catalonië. “Ik heb nog niet met Ralph gesproken. Over mijn toekomst is nog niets beslist. Ik heb geweldige jaren bij Bora gehad, maar als Ralph me tot het verleden rekent, dan is dat zijn mening.” “Als hij meent dat hij me niet nodig heeft om koersen te winnen voor deze ploeg, dan zal ik de eerste zijn om een ploeg te zoeken die me echt wil.”

Scheiden de wegen van Peter Sagan en Bora-Hansgrohe na dit seizoen?

