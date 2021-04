Nacer Bouhanni schiet weer met scherp: "Dit is geen wereld van troetelbeertjes"

Nacer Bouhanni kroop in zijn pen na een Franse uitzending waarin de sprint van vorige zondag en de handelingen van Bouhanni aan bod kwamen.

"Schoenmaker, blijf bij je leest", is een parafrase van wat Bouhanni heeft neergepend op Twitter.

Hij is verontwaardigd over de visie van de wieleranalisten en gaat nog eens in op de sprint van vorige zondag, waarbij hij Jake Stewart richting de dranghekken kwakte.

"Jullie mogen zeggen dat ik een risicovolle sprinter ben en dat ik agressief ben, maar niet dat ik me richting de dranghekken gooi om te winnen. Dat ik iemand bewust zou blesseren en mijn leven en dat van mijn tegenstander op het spel zet, is nonsens."

Bouhanni onderstreept dat het prille vaderschap ook een rem vormt op de risico's die hij neemt en meent dat - "geluk bij een ongeluk" - zondag "een drama is vermeden".

"Ik kom dichter bij Jake (Stewart) om niet te vallen. Uiteindelijk is het een klein mirakel dat niemand gevallen is."

