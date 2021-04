Kyle Murphy eerste renner die gediskwalificeerd wordt vanwege nieuwe UCI-regels

We weten allemaal dat er sinds 1 april niet meer gedaald mag worden op de buis en dat je ook niet meer met de handen losjes over het stuur mag koersen. Minder bekend is dat de UCI ook strenger optreedt tegen renners die rommel weggooien buiten de juiste zone.

Dat laatste overkwam Kyle Murphy, Amerikaan bij Rally Cycling. "Overkwam", want als we zijn ploeggenoot Keegan Swirbul mogen geloven, had Murphy gewoon brute pech.

"Hij liet per ongeluk een gelletje uit zijn achterzak vallen toen hij in de staart van het peloton reed", laat Swirbul weten. "De commissaris had het gezien. RIP."