Internationale jumping in Lanaken geannuleerd door dodelijk paardenvirus

Het Rhinovirus brak onlangs uit op een jumping met 700 paarden in Valencia en verspreide zich verder in Europa via paarden die uit Spanje vertrokken.

De internationale paardensportfederatie FEI kondigde op 30 maart nieuwe maatregelen aan om het virus in te dijken en Zangersheide zag het niet zitten om die nieuwe regels op zo’n korte tijd te implementeren.

De organisatie heeft begrip voor de maatregelen om de gezondheid van de paarden te beschermen, maar heeft het evenement dus afgelast.