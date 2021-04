"De blessure van Lewandowski heeft een krater geslagen in dit Bayern München"

Bayern München en PSG speelden afgelopen zomer de finale van de Champions League. In deze jaargang kijken de twee grootmachten elkaar al in de kwartfinales in de ogen. Wie heeft een streepje voor? Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana oordelen in onze special van De Tribune.

Peter Vandenbempt verwacht woensdagavond een dominant Bayern München. "Maar Robert Lewandowski is er door een blessure niet bij en dat is een ander uitgangspunt", zegt de commentator. "Hij scoorde dit seizoen al 42 keer. Door zijn afwezigheid wordt er voorin een krakter geslagen. Dat verandert de krachtsverhoudingen toch een beetje in deze wedstrijd. Zonder een van de allerbeste spitsen in de wereld heb je een andere ploeg." "Niet alleen al zijn doelpunten vallen weg, de positie van Lewandowski is ook de enige plaats waar Bayern geen deftige back-up voor heeft", stelt Aster Nzeyimana vast. Wordt het alternatief Eric Maxim Choupo-Moting of Thomas Müller als valse 9? "Bayern is alleszins nog niet echt getest in deze Champions League."

"Ze leken even kwetsbaar in de Bundesliga en hun voorsprong is net iets minder groot dan gebruikelijk, maar in de toppers stonden ze er wel."

"Wat is PSG overkomen in de thuismatch tegen Neymar?"

PSG schakelde in de vorige ronde Barcelona uit. In Camp Nou waren de Fransen overdonderend (1-4), maar in het Parc des Princes lieten ze een ander gezicht zien (1-1). Peter Vandenbempt: "PSG was adembenemend in de heenmatch tegen een zieltogend Barcelona. Na die remontada van enkele jaren geleden hadden ze het juk van zich afgeschud, maar een nieuwe remontada had er enkele weken geleden makkelijk kunnen komen, hoor." "Als het een klein beetje meezit voor Barcelona en als Navas niet geweldig is, gaat PSG er in die match gewoon uit." "Ineens viel alles weg in Parijs. Dat was heel vreemd. Wat is PSG daar overkomen? Ik vond het onbegrijpelijk voor een ploeg met zoveel kilometers op de teller."

Bij Bayern is de kwetsbaarheid achteraan inherent aan hun manier van spelen. Zo zijn ze het beste team ter wereld geworden en zo zullen ze dus blijven voetballen. Peter Vandenbempt

Moet PSG dan hopen dat de defensie van Bayern een steekje laat vallen? "Die vraag hebben we ook gesteld voor de finale vorig seizoen." "Ik heb het citaat van coach Hansi Flick al vaak gedebiteerd. Hij zei toen: "Wij omarmen het risico."" "In principe heeft Bayern nog altijd een stevige defensie, maar die kwetsbaarheid is inherent aan hun manier van spelen. Ze spelen met veel ruimte in de rug." "Op die manier zijn ze echter het beste team van de wereld geworden en zo zullen ze dus blijven spelen. De beste Kylian Mbappé kan daar van profiteren en dan zullen we zeggen dat Bayern naïef geweest is."

